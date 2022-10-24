Минобороны РФ сообщило о попытках ВСУ вклиниться в оборону российских войск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались вклиниться в оборону российской армии на краснолиманском направлении, но были остановлены и отброшены. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На краснолиманском направлении подразделения ВСУ силами до двух механизированных рот стремились вклиниться в оборону российских войск в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. Ударами авиации, огнем артиллерии и обороняющихся подразделений противник был остановлен и отброшен на исходный рубеж», — сказал он.

В ведомстве уточнили, что уничтожено более 20 украинских военных и две боевые машины пехоты, а также более 80 украинских военнослужащих.

Кроме того, российские войска поразили четыре пункта управления ВСУ в разных районах Харьковской, Херсонской и Николаевской областей, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 174-х районах.

В районе Двуречного Харьковской области был уничтожен склад боеприпасов украинской армии.

Ранее, 21 октября, Конашенков рассказал о том, что ВС РФ удалось сорвать очередную попытку украинских военных форсировать реку Жеребец на краснолиманском направлении, которую они предпринимают уже третий день подряд.

19 октября в Минобороны РФ отмечали, что на краснолиманском направлении были пресечены попытки противника форсировать в темное время суток реку Жеребец в районах населенных пунктов Стельмаховка, Розовка и Райгородка Луганской Народной Республики (ЛНР).

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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