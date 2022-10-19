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Российские войска сорвали попытку ВСУ форсировать реку Жеребец в ЛНР

Конашенков: Российские военные сорвали попытку ВСУ форсировать реку Жеребец, уничтожено 30 украинских боевиков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Российские военные сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать реку Жеребец в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 19 октября сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На красно-лиманском направлении пресечены попытки противника форсировать в темное время суток реку Жеребец в районах населенных пунктов Стельмаховка, Розовка и Райгородка Луганской Народной Республики», — сказал он.

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Конашенков добавил, что военные уничтожили более 30 украинских военнослужащих, три бронированные машины и два автомобиля.

Кроме того, он рассказал, что Воздушно-космические силы России в ходе спецоперации уничтожили подразделения двух бригад ВСУ и формирований наемников на николаево-криворожском направлении.

По словам генерал-лейтенанта, в ходе ведения контрбатарейной борьбы нанесено поражение двум артиллерийским батареям в районе Глушковки Харьковской области и двум взводам РСЗО «Ураган» в районах населенных пунктов Волчанск Харьковской области и Часов Яр Донецкой Народной Республики.

На прошлой неделе ВС России уничтожили четыре украинские переправы через реку Ингулец. Таким образом была сорвана переброска резервов ВСУ в район боевых действий.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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