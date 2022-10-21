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Российские войска сорвали новую попытку ВСУ форсировать реку Жеребец

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Вооруженные силы России сорвали очередную попытку украинских военных форсировать реку Жеребец на краснолиманском направлении, которую они предпринимают уже третий день подряд. Об этом на брифинге в пятницу, 21 октября, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Новые атаки ВСУ были предприняты в районе населенных пунктов Нововодяное (ЛНР) и Торское (ДНР).

«Массированным огнем российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения ВСУ были остановлены и отброшены. Уничтожено 25 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа», — добавил Конашенков.

Накануне также сообщалось, что российские военные сорвали попытки вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать реку Жеребец на краснолиманском направлении.

В результате предпринятого маневра украинские военные потеряли более 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа. Как отметили в Минобороны, огневым поражением российской артиллерии и ударами армейской авиации противник был отброшен на исходные позиции.

19 октября в Минобороны РФ отмечали, что на краснолиманском направлении были пресечены попытки противника форсировать в темное время суток реку Жеребец в районах населенных пунктов Стельмаховка, Розовка и Райгородка ЛНР.

На прошлой неделе ВС России также уничтожили четыре украинские переправы через реку Ингулец. Таким образом, была сорвана переброска резервов ВСУ в район боевых действий.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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