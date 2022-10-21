Российские войска сорвали новую попытку ВСУ форсировать реку Жеребец

Вооруженные силы России сорвали очередную попытку украинских военных форсировать реку Жеребец на краснолиманском направлении, которую они предпринимают уже третий день подряд. Об этом на брифинге в пятницу, 21 октября, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Новые атаки ВСУ были предприняты в районе населенных пунктов Нововодяное (ЛНР) и Торское (ДНР).

«Массированным огнем российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения ВСУ были остановлены и отброшены. Уничтожено 25 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа», — добавил Конашенков.

Накануне также сообщалось, что российские военные сорвали попытки вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать реку Жеребец на краснолиманском направлении.

В результате предпринятого маневра украинские военные потеряли более 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа. Как отметили в Минобороны, огневым поражением российской артиллерии и ударами армейской авиации противник был отброшен на исходные позиции.

19 октября в Минобороны РФ отмечали, что на краснолиманском направлении были пресечены попытки противника форсировать в темное время суток реку Жеребец в районах населенных пунктов Стельмаховка, Розовка и Райгородка ЛНР.

На прошлой неделе ВС России также уничтожили четыре украинские переправы через реку Ингулец. Таким образом, была сорвана переброска резервов ВСУ в район боевых действий.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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