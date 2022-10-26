ВС РФ уничтожили более 70 военных ВСУ и два танка на краснолиманском направлении

ВС РФ уничтожили более 70 военных вооруженных сил Украины (ВСУ) и два танка на краснолиманском направлении. Об этом в среду, 26 октября, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также было уничтожено пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и пять пикапов.

Кроме того, Конашенков рассказал, что ВСУ вместе с ротой иностранных наемников за сутки предприняли пять попыток атаковать позиции российских войск на купянском направлении, однако противник был отброшен на исходные позиции активными действиями российских войск.

«Уничтожено более 160 боевиков, пять танков, девять боевых бронированных машин и 10 пикапов», — подчеркнул он.

Помимо этого, российские военные уничтожили узел связи украинских войск в Харьковской области и нефтехранилище близ Днепропетровска для снабжения ВСУ.

Днем ранее Конашенков сообщал об уничтожении более 120 украинских военных на краснолиманском направлении. Также были ликвидированы три танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, три пикапа и один автомобиль.

24 сентября в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ пытались вклиниться в оборону российской армии на краснолиманском направлении, но были остановлены и отброшены. В ведомстве уточнили, что уничтожено более 20 украинских военных и две боевые машины пехоты, а также более 80 украинских военнослужащих.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».