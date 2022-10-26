Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ уничтожили более 70 военных ВСУ и два танка на краснолиманском направлении
Мир
Мексика выступила против исключения России из международных организаций
Общество
Мэр Донецка исключил влияние ударов ВСУ на ситуацию на линии соприкосновения
Туризм
Внутренний и международный перелет могут объединить в одном туре
Мир
Улицы Баку затопило из-за прорыва магистрального водопровода
Общество
Минцифры РФ возобновило аккредитацию IT-компаний
Общество
Депутат заявила об освобождении отцов детей-инвалидов от частичной мобилизации
Мир
Поверенный в делах КНР заявил о высоком уровне политдоверия между Москвой и Пекином
Общество
Аппарат детского омбудсмена за год получил более 11 тыс. обращений
Авто
Из водительского удостоверения могут убрать штрихкод
Армия
Стремоусов развеял опасения по поводу сдачи Херсонской области
Культура
В бывшем хлебозаводе на Пресне откроется музей
Сюжет:

ВС РФ уничтожили более 70 военных ВСУ и два танка на краснолиманском направлении

0
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ВС РФ уничтожили более 70 военных вооруженных сил Украины (ВСУ) и два танка на краснолиманском направлении. Об этом в среду, 26 октября, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также было уничтожено пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и пять пикапов.

Кроме того, Конашенков рассказал, что ВСУ вместе с ротой иностранных наемников за сутки предприняли пять попыток атаковать позиции российских войск на купянском направлении, однако противник был отброшен на исходные позиции активными действиями российских войск.

Всегда на страже: военный потенциал России в интересных деталях
Спецпроект «Известий» о роли армии в российской истории

«Уничтожено более 160 боевиков, пять танков, девять боевых бронированных машин и 10 пикапов», — подчеркнул он.

Помимо этого, российские военные уничтожили узел связи украинских войск в Харьковской области и нефтехранилище близ Днепропетровска для снабжения ВСУ.

Днем ранее Конашенков сообщал об уничтожении более 120 украинских военных на краснолиманском направлении. Также были ликвидированы три танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, три пикапа и один автомобиль.

24 сентября в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ пытались вклиниться в оборону российской армии на краснолиманском направлении, но были остановлены и отброшены. В ведомстве уточнили, что уничтожено более 20 украинских военных и две боевые машины пехоты, а также более 80 украинских военнослужащих.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022