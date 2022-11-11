В Сети появились кадры боя 1-й Славянской бригады в ДНР
В Сети появилось видео боя военнослужащих 2-го батальона 1-й Славянской бригады Вооруженных сил РФ во время наступления на авдеевском направлении. Кадры публикует «РИА Новости» 11 ноября.
Судя по видео, снятому дроном, штурмовая группа пробирается вдоль обочины дороги к позиции украинских военных, которые укрылись в водосточных трубах под автотрассой.
Параллельно с этим один из украинских боевиков пытается отпугнуть российских солдат, имитируя контроль над спуском. Однако военным ВС РФ удается уничтожить противника при помощи оружия и гранаты. Последний боевик также погибает от гранаты.
Среди солдат Славянской бригады потерь нет.
Ранее 11 ноября офицер 1-й Славянской бригады с позывным Чиж рассказывал, что на авдеевском направлении бойцы смогли занять позиции на восточной окраине Опытного и у южного края Водяного. По его словам, это заслуга грамотного командования. Офицер высоко оценил значимость этих достижений и добавил, что следующим шагом станет окружение Авдеевки.
Ранее, 2 ноября, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил об успехах союзных войск на линии соприкосновения в регионе, в том числе на авдеевском направлении.
28 октября Пушилин рассказал о ситуации на авдеевском направлении. ВС РФ, отметил он, продвинулись в районе населенного пункта Первомайское. По его словам, продвижение проходит на 50–100 м, освобождаются улицы и дома, указал он. Кроме того, идут бои за Невельское.
Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.
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