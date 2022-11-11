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Офицер ДНР прокомментировал ход боев на авдеевском направлении

Офицер бригады в ДНР: бои на авдеевском направлении идут в районе села Опытное
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Фото: РИА Новости/Геннадий Дубовой
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Военнослужащие, принимающие участие в боях на авдеевском направлении, продвигаются к поселениям Опытное и Водяное. Об этом в пятницу, 11 ноября, рассказал офицер 1-й Славянской бригады с позывным «Чиж».

«Артиллерия противника для нас — приоритетная цель»
«Известия» побывали в подразделениях Народной милиции ДНР, продолжающих наступление на Авдеевку

«У нас была задача выйти к южной окраине населенного пункта Авдеевка и закрепиться там», — приводит его слова «РИА Новости».

Собеседник агентства отметил, что, несмотря на тяжелые условия, бойцы смогли занять позиции на восточной окраине Опытного и у южного края Водяного. По его словам, это заслуга грамотного командования. Офицер высоко оценил значимость этих достижений и добавил, что следующим шагом станет окружение Авдеевки.

По мере того как артиллерия противника вынужденно отступает, снижается интенсивность обстрелов Донецка, подчеркнул военнослужащий.

Ранее, 2 ноября, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил об успехах союзных войск на линии соприкосновения в регионе, в том числе на авдеевском направлении.

28 октября Пушилин рассказал о ситуации на авдеевском направлении. ВС РФ, отметил он, продвинулись в районе населенного пункта Первомайское. По его словам, продвижение проходит на 50–100 м, освобождаются улицы и дома, указал он. Кроме того, идут бои за Невельское.

18 октября военный корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань рассказал, что под Донецком продолжаются упорные бои, российские военные выбивают украинские войска с позиций у Авдеевки. Он сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют технику, выявленную с помощью дронов российскими военными. По целям весь день работает артиллерия.

Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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