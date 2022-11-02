Военные РФ продвинулись вперед практически по всей линии соприкосновения в ДНР

Союзные силы продвигаются вперед практически по всей линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом во вторник, 2 ноября, заявил глава региона Денис Пушилин.

«В целом по всей линии соприкосновения практически везде наши ребята продвигаются вперед, несмотря на то, что противник подбрасывает свежие резервы», — рассказал глава ДНР в опубликованном в Telegram-канале видеообращении.

Он добавил, что украиснкие боевики не считаются с потерями.

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