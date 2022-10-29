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Российские войска отразили попытку прорыва ВСУ под Артемовском

ВСУ предприняли неудачную попытку прорыва под Артемовском и понесли потери
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесли большие потери при попытке наступления на артемовском направлении. Об этом 29 октября сообщает корреспондент «Известий» Денис Кулага.

По его информации, в районе 10:00 утра (мск) батальонная тактическая группа ВСУ попыталась совершить прорыв в районе населенного пункта Отрадовка, воспользовавшись прояснением погоды в регионе.

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Однако, отметил корреспондент, российские войска отразили атаку и уже к 15:00 группа ВСУ отступила к своим позициям под Артемовском, понеся ощутимые потери.

Ранее 29 октября помощник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев также сообщал, что российские войска успешно продвигаются под городами Артемовск и Соледар. По его словам, солдаты ВСУ уступают по всей линии боевого соприкосновения.

В этот же день глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска продвигаются вперед практически по всей линии соприкосновения. По его словам, подразделения армии РФ занимают более выгодные позиции.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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