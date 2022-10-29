Пушилин рассказал об успешном продвижении союзных сил в зоне СВО

Российские войска продвигаются вперед практически по всей линии соприкосновения. Об этом 28 октября сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Практически по всей линии соприкосновения мы видим продвижение наших подразделений вперед. Пока не идет речь об освобождении каких-то населенных пунктов, но сейчас важным является даже движение вперед», — отметил он в видеообращении в своем Telegram-канале.

Российские подразделения занимают более выгодные позиции, добавил Пушилин.

Накануне в эфире телеканала «Россия 24» глава ДНР рассказал о ситуации на авдеевском направлении. Российские войска, отметил он, продвинулись в районе населенного пункта Первомайское.

На данный момент продвижение проходит на 50–100 м, освобождаются улицы и дома, указал он. Кроме того, идут бои за Невельское, добавил глава ДНР.

26 октября газета Politico со ссылкой на западных военных чиновников и аналитиков написала, что после назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим объединенной группировкой войск в районе спецоперации в рядах российских военных наблюдаются признаки большей тактической слаженности. Отмечалось, что Суровикин — хороший военный стратег.

Двумя днями ранее корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал о продвижении ВС РФ на артемовском направлении. Отмечалось, что в южной части Артемовска уже идет зачистка, передовые отряды продвигаются к центральным и западным районам.

Ранее, 20 октября, военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Известиями» предположил, что основной задачей российской армии до конца ноября – начала декабря является стабилизация фронта, а дальнейшее наступление зависит от того, как будет складываться ситуация. По его мнению, все мобилизованные прибудут на фронт примерно до начала зимы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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