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Пушилин рассказал об успешном продвижении союзных сил в зоне СВО

Глава ДНР Пушилин сообщил о продвижении ВС РФ почти по всей линии соприкосновения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Российские войска продвигаются вперед практически по всей линии соприкосновения. Об этом 28 октября сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

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«Практически по всей линии соприкосновения мы видим продвижение наших подразделений вперед. Пока не идет речь об освобождении каких-то населенных пунктов, но сейчас важным является даже движение вперед», — отметил он в видеообращении в своем Telegram-канале.

Российские подразделения занимают более выгодные позиции, добавил Пушилин.

Накануне в эфире телеканала «Россия 24» глава ДНР рассказал о ситуации на авдеевском направлении. Российские войска, отметил он, продвинулись в районе населенного пункта Первомайское.

На данный момент продвижение проходит на 50–100 м, освобождаются улицы и дома, указал он. Кроме того, идут бои за Невельское, добавил глава ДНР.

26 октября газета Politico со ссылкой на западных военных чиновников и аналитиков написала, что после назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим объединенной группировкой войск в районе спецоперации в рядах российских военных наблюдаются признаки большей тактической слаженности. Отмечалось, что Суровикин — хороший военный стратег.

Двумя днями ранее корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал о продвижении ВС РФ на артемовском направлении. Отмечалось, что в южной части Артемовска уже идет зачистка, передовые отряды продвигаются к центральным и западным районам.

Ранее, 20 октября, военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Известиями» предположил, что основной задачей российской армии до конца ноября – начала декабря является стабилизация фронта, а дальнейшее наступление зависит от того, как будет складываться ситуация. По его мнению, все мобилизованные прибудут на фронт примерно до начала зимы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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