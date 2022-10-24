«Известия» показали продвижение российских войск на артемовском направлении

Российские войска продолжают наступать на артемовском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кадрами с места событий 24 октября поделился корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Всю неделю вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивали к Артемовску резервы в надежде остановить наступление российских войск. В южной части города уже идет зачистка, передовые отряды продвигаются к центральным и западным районам.

На южном направлении рядом с домом был обнаружен отряд украинских боевиков. Сначала шел пристрелочный выстрел самоходок, затем — корректировка огня, в результате которой, артиллерия точно поражает скопление живой силы противника.

«Орудия пробивают укрепрайоны ВСУ. Отсюда до позиций не больше трех километров. И вот сейчас пехота, которая находится на том рубеже, регулярно запрашивает огонь», — сообщил корреспондент.

На дорогах южного плацдарма артемовского направления расчеты боевых машин должны за минуту навестись на цель и начать огневую работу. Два выстрела — и радиолокационная станция, которую украинским боевикам передали западные страны, уничтожена.

Бойцы отмечают, что Артемовск обязательно будет взят. Это лишь вопрос времени.

Ранее, 21 октября, Кулага побывал на второй линии обороны на артемовском направлении, показав, как российские военные продвигаются к Бахмуту.

Кроме того, он оказался на восточном фланге артемовского направления и стал свидетелем уничтожения украинской радиолокационной станции (РЛС). В момент репортажа по территории, где расположились российские военные, велись активные обстрелы со стороны ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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