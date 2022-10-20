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Российские войска уничтожили украинскую РЛС под Артемовском

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Денис Кулага побывал на восточном фланге артемовского направления в Донецкой Народной Республике (ДНР) и стал свидетелем уничтожения украинской радиолокационной станции (РЛС).

В момент репортажа по территории, где расположились российские военные, велись активные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Задача наших орудий, которые тут находятся, — погасить огневые точки украинских силовиков», — отметил Кулага.

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Военными была обнаружена украинская РЛС, которая сразу же стала целью российских военных.

В этот же день другой корреспондент «Известий» — Александр Сафиулин — оценил боевую мощь реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», которые работают по укрепрайонам ВСУ под Авдеевкой в ДНР. Он указал, что после получения разведданных расчеты «Градов» выпускают снаряды меньше чем за минуту и у противника нет шанса на смену позиции.

Как рассказал 20 октября военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Известиями», основной задачей российской армии до конца ноября – начала декабря является стабилизация фронта, а дальнейшее наступление зависит от того, как будет складываться ситуация.

При этом он отметил, что единственное направление, где наши войска стабильно двигаются вперед — это Артемовск и Соледар. По его словам, туда Киев сейчас подтягивает резервы, чтобы остановить продвижение российских войск. Но, несмотря на это, оно происходит ежедневно.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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