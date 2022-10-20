Корреспондент «Известий» оценил мощь «Градов» под Авдеевкой
Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин 20 октября оценил боевую мощь реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», которые работают по укрепрайонам Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Он указал, что после получения разведданных расчеты «Градов» выпускают снаряды меньше чем за минуту и у противника нет шанса на смену позиции.
Боец с позывным Захар рассказал военкору, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили тактику — удары стали наносить реже.
После этого корреспондент показал, как РСЗО готовятся к работе. Машины выставляются в поле, вдали от населенных пунктов.
«Как мы видим, у машины заряжен полный пакет. Значит, работа будет очень интенсивной. Направлено в сторону Авдеевки – Опытного. Так уже несколько дней продолжается поражение позиций противника», — заявил Сафиулин.
17 октября Минобороны показало кадры работы ракетных комплексов «Искандер».
Как уточнили в военном ведомстве, «Искандер» по своему оснащению и вариативности использования не имеет аналогов в мире. Он способен поражать даже цели, движущиеся со скоростью 60 км/ч. Против комплекса бессильны любые средства противовоздушной обороны.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.
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