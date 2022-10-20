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Корреспондент «Известий» оценил мощь «Градов» под Авдеевкой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин 20 октября оценил боевую мощь реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», которые работают по укрепрайонам Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Он указал, что после получения разведданных расчеты «Градов» выпускают снаряды меньше чем за минуту и у противника нет шанса на смену позиции.

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Боец с позывным Захар рассказал военкору, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили тактику — удары стали наносить реже.

После этого корреспондент показал, как РСЗО готовятся к работе. Машины выставляются в поле, вдали от населенных пунктов.

«Как мы видим, у машины заряжен полный пакет. Значит, работа будет очень интенсивной. Направлено в сторону Авдеевки – Опытного. Так уже несколько дней продолжается поражение позиций противника», — заявил Сафиулин.

17 октября Минобороны показало кадры работы ракетных комплексов «Искандер».

Как уточнили в военном ведомстве, «Искандер» по своему оснащению и вариативности использования не имеет аналогов в мире. Он способен поражать даже цели, движущиеся со скоростью 60 км/ч. Против комплекса бессильны любые средства противовоздушной обороны.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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