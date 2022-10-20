Военный эксперт назвал возможные сроки наступления на Одессу и Николаев

Основной задачей российской армии до конца ноября – начала декабря является стабилизация фронта, а дальнейшее наступление зависит от того, как будет складываться ситуация, заявил в четверг, 20 октября, военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Известиями».

Ранее в этот день замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов допустил освобождение еще трех регионов Украины — Одесской, Николаевской и Днепропетровской областей. По его словам, контрнаступление планируется после отражения атаки на Херсон.

«Я думаю, что раньше декабря месяца говорить о каких-то контрнаступлениях преждевременно. Примерно в конце ноября – начале декабря мобилизованные военнослужащие практически в полном составе прибудут на фронт. У нас появятся достаточные силы и резервы, чтобы отбросить противника на исходные позиции, а может быть, и дальше и, таким образом, фактически восстановить контроль полностью над российской территорией, конкретно над Херсонской областью», — пояснил он.

Кнутов выразил мнение, что в дальнейшем многое будет зависеть от того, как будет складываться ситуация на других участках фронта, потому что сейчас в приоритете освобождение Донбасса.

«Это основная цель и единственное направление, где наши войска более-менее стабильно двигаются вперед, — Артемовск и Соледар. Туда Киев сейчас подтягивает резервы, чтобы остановить наше продвижение, но оно происходит ежедневно, пусть не в том темпе, в котором бы нам хотелось. Ну и плюс сейчас на Харьковском направлении наши войска наносят контрудары противнику, чтобы сбросить его за реку Оскол и стабилизировать линию фронта. Основная задача до конца ноября – начала декабря — стабилизировать фронт, но измотать и обескровить войска противника», — подчеркнул военный эксперт.

В этот же день Стремоусов рассказал, что за последние сутки были отбиты четыре атаки ВСУ. Он сообщил, что линия обороны на херсонском направлении выстроена профессионально и грамотно.

Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о ходе перемещения гражданского населения на левый берег Днепра. По имеющимся данным, более 7 тыс. человек были вывезены из правобережной части Херсонщины.

За день до этого Стремоусов заявил о том, что ВСУ могут перейти в наступление на Херсон. Он рекомендовал мирному населению эвакуироваться, пообещав, что город не будет сдан.

В Херсоне сложилась опасная для жителей обстановка, затруднен подвоз продовольствия, есть проблемы с водой и электричеством, сообщил 18 октября командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин. По словам генерала, попаданиями реактивных снарядов HIMARS повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС, движение по которым остановлено.

19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), Запорожской и Херсонской областей.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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