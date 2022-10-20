Четыре атаки ВСУ были отбиты на херсонском направлении за сутки

Боевики Вооруженных сил Украины за последние сутки четыре раза пытались прорваться на херсонском направлении, однако все атаки были отражены. Об этом 20 октября заявил замглавы местной администрации Кирилл Стремоусов.

«За последние сутки было около четырех попыток прорыва. <...> Эшелонированная оборона работает на высоком уровне», — сказал он в эфире «Первого канала».

Стремоусов также сообщил, что линия обороны на херсонском направлении выстроена профессионально и грамотно.

Ранее, 20 октября, Стремоусов допустил освобождение еще трех регионов Украины. Накануне замглавы Херсонской области сообщал, что попытки организовать наступление в регионе, предпринятые в среду украинскими военными, были также отбиты.

19 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о ходе перемещения гражданского населения на левый берег Днепра. По имеющимся данным, уже более 7 тыс. человек вывезены из правобережной части Херсонщины.

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Стремоусов отмечал, что введение военного положения на территории Херсонской области упростит военнослужащим выполнение боевых задач.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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