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Все попытки прорыва со стороны ВСУ в Херсонской области отбиты

Стремоусов: все попытки прорыва в Херсонской области со стороны ВСУ отбиты
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Попытки организовать наступление в Херсонской области, предпринятые в среду украинскими военными, отбиты. Об этом 19 октября сообщил заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов.

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«Ситуация в Херсоне под полным контролем, и все атаки, которые сегодня пытаются сделать нацисты, отбиты. Все группы опять сбежали в посадки. Ни на какую дистанцию наши не сдвинулись, всё под полным контролем», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот же день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о ходе перемещения гражданского населения на левый берег Днепра. По имеющимся данным, уже более 7 тыс. человек вывезены из правобережной части Херсонщины.

Военкор «Известий» Наталия Графчикова утром в среду показала, как происходит перемещение жителей Херсона на другой берег Днепра. Журналист пообщалась с некоторыми из местных жителей. Они рассказали, что на данный момент боятся усиления обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ).

За день до этого замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил о том, что ВСУ могут перейти в наступление на Херсон. Он рекомендовал мирному населению эвакуироваться, пообещав, что город не будет сдан.

В Херсоне сложилась опасная для жителей обстановка, затруднен подвоз продовольствия, есть проблемы с водой и электричеством, сообщил 18 октября командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин. По словам генерала, попаданиями реактивных снарядов HIMARS повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС, движение по которым остановлено.

19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), Запорожской и Херсонской областей.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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