Стремоусов допустил освобождение еще трех областей Украины
Власти Херсонской области намерены освободить еще три региона Украины. Об этом 20 октября заявил замглавы местной администрации Кирилл Стремоусов.
«Мы планируем после отражения атаки на Херсон перейти в контрнаступление на Николаев, Одессу и Днепропетровск», — заявил он «РИА Новости».
11 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в ближайшее время позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области будут освобождены.
До этого, 2 сентября, врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин призвал освободить все русские города Украины. Он заявил, что имеет в виду более широкую территорию, чем Новороссия.
27 июля Пушилин выступил за расширение зоны специальной военной операции (СВО) и освобождение Киева и других исторически русских городов — Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк.
До этого, 20 июля, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что в связи с активными поставками западного вооружения на Украину географические задачи спецоперации по защите Донбасса претерпели изменения. Теперь к ним относится освобождение не только Луганской и Донецкой народных республик, но и ряда других территорий.
19 июля постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что Киеву неизбежно придется принять условия Москвы, в том числе что касается вопроса об отказе от Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.
Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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