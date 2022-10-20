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Стремоусов допустил освобождение еще трех областей Украины

Стремоусов рассказал о планах освободить три области Украины
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Фото: РИА Новости/Кирилл Нортон
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Власти Херсонской области намерены освободить еще три региона Украины. Об этом 20 октября заявил замглавы местной администрации Кирилл Стремоусов.

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«Мы планируем после отражения атаки на Херсон перейти в контрнаступление на Николаев, Одессу и Днепропетровск», — заявил он «РИА Новости».

11 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в ближайшее время позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области будут освобождены.

До этого, 2 сентября, врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин призвал освободить все русские города Украины. Он заявил, что имеет в виду более широкую территорию, чем Новороссия.

27 июля Пушилин выступил за расширение зоны специальной военной операции (СВО) и освобождение Киева и других исторически русских городов — Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк.

До этого, 20 июля, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что в связи с активными поставками западного вооружения на Украину географические задачи спецоперации по защите Донбасса претерпели изменения. Теперь к ним относится освобождение не только Луганской и Донецкой народных республик, но и ряда других территорий.

19 июля постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что Киеву неизбежно придется принять условия Москвы, в том числе что касается вопроса об отказе от Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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