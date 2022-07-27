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Глава ДНР заявил о необходимости освободить русские города Украины

Глава ДНР Пушилин заявил о необходимости освободить Киев, Одессу и другие города Украины
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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выступил за расширение зоны специальной военной операции (СВО) и освобождение Киева и других исторически русских городов. С таким заявлением он выступил в среду, 27 июля.

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«Сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Ранее, 19 июля, постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что Киеву неизбежно придется принять условия Москвы, в том числе что касается вопроса об отказе от Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

Он напомнил, что Херсонщина и юг современной Запорожской области (Приазовье) прежде входили в состав Таврической области, которая вместе с Крымом присоединилась к России 240 лет назад. В этих районах, по его словам, в значительной степени создалась экономическая и нравственная обстановка, которая позволяет говорить о том, что люди уже живут в российской системе ценностей.

Тогда же замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал украинское руководство забыть о регионе и оставить мысли о его возвращении. Он добавил, что уже тысячи людей получили российские паспорта, сейчас область продолжает готовиться к референдуму по вхождению в состав России.

Прежде возможность возвращения под руководство Киева исключили власти Запорожской области. В регионе заявили о намерении войти в состав России в качестве полноценного субъекта — Запорожской Республики. Референдум о вхождении в состав РФ должен состояться этой осенью.

20 июля глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что в связи с активными поставками западного вооружения на Украину географические задачи спецоперации по защите Донбасса претерпели изменения. Теперь к ним относится освобождение не только Луганской и Донецкой народных республик, но и ряда других территорий.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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