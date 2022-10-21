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«Известия» показали работу артиллеристов по целям ВСУ под Артемовском

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Денис Кулага 21 октября побывал на второй линии обороны на артемовском направлении, показав, как российские военные продвигаются к Бахмуту. Съемочная группа запечатлела, как бойцы ВС РФ нанесли мощный удар по позициям ВСУ с помощью реактивной артиллерии.

«В условиях колоссального риска наши самоходки добрались до новой огневой и вот во время ведения боя сейчас орудия ориентируют, ну и нам осталось дождаться времени, когда начнут работать наши парни», — поясняет Кулага.

Корреспондент также рассказал, как артиллерийские расчеты Д-30 демонстрируют слаженную работу при подготовке к удару по заявленным координатам. Он добавил, что российским бойцам удалось поразить цель, которая была намечена.

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Как сообщил «Известиям» один из военных, многое при работе решает хорошая корректировка.

«При хорошей корректировке и правильно наведенных установках два-три снаряда — и всё великолепно попадает. Наше орудие точно бьет и хорошо», — говорит боец.

Ранее в этот день Кулага рассказал, что украинские боевики устраивали свои огневые точки в домах мирных жителей села Покровское.

Накануне корреспондент сообщил, что военнослужащие Российской армии вплотную приблизились к Артёмовску.

Кроме того, Кулага побывал на восточном фланге артемовского направления и стал свидетелем уничтожения украинской радиолокационной станции (РЛС). В момент репортажа по территории, где расположились российские военные, велись активные обстрелы со стороны ВСУ.

Также 20 октября, другой корреспондент «Известий» — Александр Сафиулин — оценил боевую мощь реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», которые работают по украинским укрепрайонам под Авдеевкой в ДНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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