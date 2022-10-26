Запад заявил о росте тактической слаженности ВС РФ при Суровикине

После назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим объединенной группировкой войск в районе спецоперации в рядах российских военных наблюдаются признаки большей тактической слаженности. Об этом в среду, 26 октября, пишет газета Politico со ссылкой на западных военных чиновников и аналитиков.

«Западные военные чиновники и аналитики отмечают, что [при Суровикине] уже есть признаки большей тактической слаженности, чем при его предшественнике. Как военный стратег, он имеет репутацию достаточно эффективного, хотя и жесткого», — пишет издание.

В материале упоминается боевой опыт Суровикина в Сирии, а также в Чечне, когда генерал пообещал «уничтожить трех чеченских боевиков за каждого убитого российского солдата». Кроме того, приводятся слова чеченского лидера Рамзана Кадырова, назвавшего Суровикина «настоящим генералом и воином», который сможет «улучшить ситуацию».

Ранее, 20 октября, глава Крыма Сергей Аксенов охарактеризовал командующего российской объединенной группировкой войск в районе специальной военной операции как решительного офицера с нужными полководцу качествами.

Суровикин был назначен командующим объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации на Украине по решению министра обороны Сергея Шойгу 8 октября. Генерал с конца октября 2017 года возглавляет Воздушно-космические силы (ВКС) России. Он также командует российской группировкой «Юг» в зоне СВО.

18 октября Суровикин рассказал, что ВС России не стремятся к высоким темпам продвижения, так как берегут каждого солдата, методично «перемалывая» наступающего противника. Он отметил, что тем самым не только минимизируются потери, но и значительно сокращается количество жертв среди мирного населения. В то же время ситуацию в зоне спецоперации генерал назвал напряженной.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».