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Глава Крыма Аксенов назвал генерала армии Суровикина правильным офицером

Глава Крыма Аксенов назвал Суровикина решительным офицером с нужными полководцу качествами
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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Командующий российской объединенной группировкой войск в районе специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин обладает нужными полководцу качествами. Об этом в четверг, 20 октября, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

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«Сергей Владимирович Суровикин — это честный, правильный офицер, мужественный, у которого есть решительность и нужные полководцу качества», — сказал Аксенов в эфире программы «Соловьев Live».

О том, что под руководством командующего объединенной группировкой войск Сергея Суровикина спецоперация по защите Донбасса успешно завершится, 11 октября заявлял глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Также в этот день президент России Владимир Путин поздравил Сергея Суровикина с днем рождения.

Суровикин был назначен командующим объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции решением министра обороны России Сергея Шойгу 8 октября. Ранее о такой должности не упоминалось.

Командующий Суровикин с 31 октября 2017 года возглавляет Воздушно-космические силы. Также он командует российской группировкой «Юг» в зоне СВО.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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