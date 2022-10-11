Путин поздравил с днем рождения командующего войсками в зоне СВО Суровикина

Президент России Владимир Путин поздравил командующего объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО) Сергея Суровикина с днем рождения. Об этом сообщил 11 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Суровикин был назначен командующим объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции решением министра обороны России Сергея Шойгу 8 октября.

Суровикин с 31 октября 2017 года возглавляет Воздушно-космические силы. Также он командует российской группировкой «Юг» в зоне СВО.