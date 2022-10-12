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Кадыров спрогнозировал успешное завершение СВО под руководством Суровикина

Кадыров выразил уверенность в успешном завершении спецоперации под руководством Суровикина
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Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 11 октября выразил уверенность, что спецоперация по защите Донбасса успешно завершится под руководством командующего объединенной группировкой войск Сергея Суровикина.

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«За это время ни разу не усомнился в его решительности, профессионализме, патриотизме. Я полностью уверен, что под его руководством спецоперация завершится успешно, а если надо, то дадим мощный отпор и натовским войскам, в чем я не сомневаюсь», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин поздравил командующего Сергея Суровикина с днем рождения.

Генерал армии Сергей Суровикин был назначен командующим объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса решением министра обороны России Сергея Шойгу ранее, 8 октября.

Суровикин с 31 октября 2017 года возглавляет Воздушно-космические силы. Также он командует российской группировкой «Юг» в зоне СВО.

10 октября в Министерстве обороны сообщили, что ВС РФ пресекли попытки наступления ВСУ сразу на трех направлениях — купянском, краснолиманском и николаево-криворожском.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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