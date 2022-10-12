Кадыров спрогнозировал успешное завершение СВО под руководством Суровикина

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 11 октября выразил уверенность, что спецоперация по защите Донбасса успешно завершится под руководством командующего объединенной группировкой войск Сергея Суровикина.

«За это время ни разу не усомнился в его решительности, профессионализме, патриотизме. Я полностью уверен, что под его руководством спецоперация завершится успешно, а если надо, то дадим мощный отпор и натовским войскам, в чем я не сомневаюсь», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин поздравил командующего Сергея Суровикина с днем рождения.

Генерал армии Сергей Суровикин был назначен командующим объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса решением министра обороны России Сергея Шойгу ранее, 8 октября.

Суровикин с 31 октября 2017 года возглавляет Воздушно-космические силы. Также он командует российской группировкой «Юг» в зоне СВО.

10 октября в Министерстве обороны сообщили, что ВС РФ пресекли попытки наступления ВСУ сразу на трех направлениях — купянском, краснолиманском и николаево-криворожском.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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