В ЛНР заявили об успешном продвижении российских войск под Артемовском и Соледаром
Российские войска успешно продвигаются под городами Артемовск и Соледар в Донецкой Народной Республике (ДНР), вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери. Об этом 29 октября сообщил помощник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.
«Успешное продвижение на Соледаре, на артемовском направлении. Наши подразделения методично выбивают противника. День за днем сотня за сотней их (украинских военных. — Ред.) ложится», — приводит его слова ТАСС.
По словам Киселева, солдаты ВСУ уступают по всей линии боевого соприкосновения. Такие потери киевский режим не видел последние 3–4 месяца, а окончательные результаты «превзойдут все остальные», резюмировал он.
Ранее 29 октября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска продвигаются вперед практически по всей линии соприкосновения. По его словам, подразделения армии РФ занимают более выгодные позиции.
Также в этот день «Известия» показали кадры штурма позиций ВСУ на донецком направлении от первого лица. На видео запечатлено, как военный сначала оказывает группе бойцов огневую поддержку, пока они перемещаются по территории. Затем, будучи уверенным, что путь безопасен, он передвигается вперед, поднимает спрятанный в траве гранатомет и делает выстрел по позициям противника.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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