«Известия» 28 октября получили кадры штурма позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, снятые с помощью закрепленной видеокамеры на одном из российских военнослужащих. Таким образом, он как будто ведет репортаж, рассказывая о своих действиях от первого лица.

На видео запечатлено, как военный сначала оказывает группе бойцов огневую поддержку, пока они перемещаются по территории.

«Проходи, проходи. Всë-всë, взял пулемет, ленту — вперед», — комментирует осуществляющий прикрытие боец.

Затем, будучи уверенным, что путь обезопасен, он передвигается вперед, поднимает спрятанный в траве гранатомет и делает выстрел по позициям противника.

Ранее в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России отбили атаку на южно-донецком направлении в районе Времевки, отбросив ВСУ на исходные позиции. В результате было уничтожено более 30 украинских военных. Представитель Минобороны также уточнил, что российские войска уничтожили один танк, две боевые бронированные машины и один пикап противника.

27 октября Конашенков сообщил, что российские военные сорвали наступление вооруженных сил Украины на николаево-криворожском направлении. Было уничтожено свыше 60 украинских военных, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей.

Тогда же врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин отметил, что российским военным удалось взять укрепления, оборудованные ВСУ в частном секторе на марьинском направлении, которое остается одним из самых сложных. Кроме этого врио главы ДНР заявил об определенных успехах на авдеевском и артемовском направлениях. Последнее он назвал одним из важнейших, поскольку взятие Артёмовска нарушит логистику ВСУ.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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