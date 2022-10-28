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Российские войска отбили атаку ВСУ на южно-донецком направлении

Украинские боевики потеряли 30 человек во время неудачной атаки в районе Времевки
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Фото: РИА Новости
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Вооруженные силы России отбили атаку на южно-донецком направлении в районе Времевки, отбросив ВСУ на исходные позиции. Об этом сообщил в пятницу, 28 октября, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В результате было уничтожено более 30 украинских военных.

«На южно-донецком направлении ротная тактическая группа ВСУ атаковала позиции российских войск в районе населенного пункта Времевка Донецкой Народной Республики. Активными действиями российских подразделений и огнем артиллерии противник отброшен на исходные позиции», — сказал он.

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Представитель Минобороны также уточнил, что российские войска уничтожили один танк, две боевые бронированные машины и один пикап противника.

Кроме того, российские военные отразили атаки ВСУ в направлении Берестового Харьковской области.

«На купянском направлении противник силами до усиленного батальона атаковал позиции российских войск в направлении населенного пункта Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены», — заявил Конашенков.

По его словам, ВС РФ ликвидировали живую силу и технику противника. Всего было уничтожено более 150 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и девять пикапов.

Накануне Конашенков сообщил, что российские военные сорвали наступление вооруженных сил Украины на николаево-криворожском направлении. Было уничтожено свыше 60 украинских военных, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей.

Также сообщалось, что в районе города Павлоград Днепропетровской области уничтожено украинское оборонное предприятие по производству твердого ракетного топлива, взрывчатых веществ и порохов для ВСУ.

Ранее в этот день врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что на берегу реки Жеребец в регионе уничтожен плацдарм ВСУ. По его словам, это те позиции, откуда украинские военные пытались контролировать трассу Кременная – Сватово.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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