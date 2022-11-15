В ДНР заявили об освобождении поселка Опытное на авдеевском направлении

Российские войска освободили поселок Опытное на авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил Штаб теробороны ДНР в своем Telegram-канале во вторник, 15 ноября.

«По состоянию на 15 ноября 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Опытное», — говорится в сообщении.

Ранее, 11 ноября, в Минобороны сообщили, что российские военные заняли населенный пункт Опытное в южной части авдеевского укрепрайона, расположенного в 20 км от Донецка.

В тот же день заместитель командира 1-й Славянской бригады Вооруженных сил России Олег Горленко рассказал, что на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Опытном российские военнослужащие нашли радиостанции и документы, представляющие оперативный интерес. Замкомандира заявил, что ВСУ не отступали, а, по факту, бежали. Он также пояснил, что поселок прикрывает подходы к южной части авдеевского укрепрайона. ВС России, по его словам, намерены полностью окружить Авдеевку.

2 ноября, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил об успехах союзных войск на линии соприкосновения в регионе, в том числе на авдеевском направлении.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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