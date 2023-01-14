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Местный рассказал об обучении украинских боевиков натовскими наемниками в селе Опытное

«РИА Новости»: наемники «пристреливали» артиллерию ВСУ по жилым кварталам
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Фото: Global Look Press/dpa/Mohssen Assanimoghaddam
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Наемники из стран Североатлантического альянса «пристреливали» украинских националистов по жилым кварталам села Опытное Артемовского района Донецкой Народной Республики (ДНР). Таким образом натовские кураторы проводили обучение боевиков применению западного оружия, о чем в субботу, 14 января, рассказал житель населенного пункта Александр Щербин.

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Как поделился местный, в числе западных наемников были американцы, поляки, англичане, иногда итальянцы. Более того, в Опытном количество иностранцев превалировало над количеством украинских националистов, указал Щербин. По его словам, на территории поселка натовцы инструктировали боевиков по части применения артиллерии западного образца и дронов.

«Потом этой же артиллерией нас дальше и обстреливали. Они, так сказать, на нас испытывали ее. Прямо у нашего дома саушка (самоходная артиллерийская установка. — Ред.) подъезжала, стреляла по Иванграду, мирным домам. Все жильцы Опытного это видели. А вечером уже с Иванграда по нам обстрелы шли. Чисто между собой перестрелку вели», — рассказал Щербин в беседе с «РИА Новости».

Мирный житель рассказал, что артиллерия, которую использовали наемники, напоминала польские самоходные установки. Сейчас мужчина находится в Шахтерске.

Российские военные освободили село Опытное в ДНР 15 ноября. До этого, 11 ноября, заместитель командира 1-й Славянской бригады Вооруженных сил России Олег Горленко рассказал, что на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Опытном российские военнослужащие нашли радиостанции и документы, представляющие оперативный интерес. Замкомандира заявил, что ВСУ не отступали, а по факту бежали.

Корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань побывал в освобожденном Опытном и увидел множество доказательств преступлений украинских военных. Перед уходом украинские военные занимались мародерством, видны разбросанные вещи, а также следы досмотров и поиска ценностей у жителей, уточнял он.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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