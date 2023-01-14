Местный рассказал об обучении украинских боевиков натовскими наемниками в селе Опытное
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- Местный рассказал об обучении украинских боевиков натовскими наемниками в селе Опытное
Наемники из стран Североатлантического альянса «пристреливали» украинских националистов по жилым кварталам села Опытное Артемовского района Донецкой Народной Республики (ДНР). Таким образом натовские кураторы проводили обучение боевиков применению западного оружия, о чем в субботу, 14 января, рассказал житель населенного пункта Александр Щербин.
Как поделился местный, в числе западных наемников были американцы, поляки, англичане, иногда итальянцы. Более того, в Опытном количество иностранцев превалировало над количеством украинских националистов, указал Щербин. По его словам, на территории поселка натовцы инструктировали боевиков по части применения артиллерии западного образца и дронов.
«Потом этой же артиллерией нас дальше и обстреливали. Они, так сказать, на нас испытывали ее. Прямо у нашего дома саушка (самоходная артиллерийская установка. — Ред.) подъезжала, стреляла по Иванграду, мирным домам. Все жильцы Опытного это видели. А вечером уже с Иванграда по нам обстрелы шли. Чисто между собой перестрелку вели», — рассказал Щербин в беседе с «РИА Новости».
Мирный житель рассказал, что артиллерия, которую использовали наемники, напоминала польские самоходные установки. Сейчас мужчина находится в Шахтерске.
Российские военные освободили село Опытное в ДНР 15 ноября. До этого, 11 ноября, заместитель командира 1-й Славянской бригады Вооруженных сил России Олег Горленко рассказал, что на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Опытном российские военнослужащие нашли радиостанции и документы, представляющие оперативный интерес. Замкомандира заявил, что ВСУ не отступали, а по факту бежали.
Корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань побывал в освобожденном Опытном и увидел множество доказательств преступлений украинских военных. Перед уходом украинские военные занимались мародерством, видны разбросанные вещи, а также следы досмотров и поиска ценностей у жителей, уточнял он.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.
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