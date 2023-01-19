Рогов рассказал о локальном наступлении ВС РФ в Запорожской области

Вооруженные силы (ВС) России перешли в локальное наступление в Запорожской области в районе города Орехово. Об этом 19 января рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с «РИА Новости».

«Наши войска удерживают занятые позиции. Территория Запорожской области, освобожденная от украинских боевиков, постепенно увеличивается», — сказал он, добавив, что территория Орехова на данный момент контролируется Вооруженными силами Украины (ВСУ).

По словам Рогова, подразделениям российской армии удалось вынудить украинских солдат отойти на запасные оборонительные рубежи и сдвинуть линию фронта в Запорожской области.

Накануне, 18 января, Рогов рассказал о том, что ВСУ нанесли массированный удар с использованием тяжелых видов вооружения по Михайловке. Удары пришлись по школе и току с зерном.

До этого, 14 января, Рогов сообщил, что украинские войска нанесли массированный удар по центру и жилому району города Пологи в Запорожской области. Пострадало не менее пяти мирных жителей, еще четыре человека погибли.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск. Запорожская область наряду с ЛНР, ДНР и Херсонской областью вернулась в состав РФ по итогам сентябрьских референдумов.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».