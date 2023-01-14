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ВСУ нанесли массированный удар по городу Пологи в Запорожской области

Рогов: ВСУ нанесли массированный удар по городу Пологи в Запорожской области
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Фото: соцсети
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Украинские войска нанесли массированный удар по центру и жилому району города Пологи в Запорожской области. Об этом в субботу, 14 января, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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«Пологи под огнем боевиков ВСУ», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Рогова, на данный момент известно о гибели четверых мирных жителей и еще пяти, получивших тяжелые ранения.

В этот же день сообщалось, что утром украинские боевики пытались атаковать Мелитополь и Бердянск. Снаряды были перехвачены средствами ПВО. Части ракет упали в черте населенного пункта, повредив дорожное покрытие и линии электропередачи.

Ранее, 9 января, Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили интенсивность обстрела Запорожской области. По его словам, Киев стянул большое количество американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, гаубиц М777 и других видов артиллерии и тяжелой техники. При этом больших передвижений техники ВСУ на линии фронта не фиксируется, противник остается на своих позициях, отмечал он.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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