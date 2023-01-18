ВСУ нанесли массированный удар по Михайловке в Запорожской области

Украинские войска нанесли массированный удар с использованием тяжелых видов вооружения по Михайловке в Запорожской области. Об этом сообщил в среду, 18 января, председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Удары нанесены по школе и току с зерном. Информация по жертвам и разрушениям уточняется», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что обстрел произошел около 15:00.

Ранее, 14 января, Рогов сообщил, что украинские войска нанесли массированный удар по центру и жилому району города Пологи в Запорожской области. Пострадали не менее пяти мирных жителей, еще четыре человека погибли.

В тот же день украинские боевики пытались атаковать Мелитополь и Бердянск. Снаряды были перехвачены средствами ПВО. Части ракет упали в черте населенного пункта, повредив дорожное покрытие и линии электропередачи.

9 января власти региона заявляли, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили интенсивность обстрела Запорожской области. Отмечалось, что Киев стянул большое количество американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, гаубиц М777 и других видов артиллерии и тяжелой техники.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск. Запорожская область наряду с ЛНР, ДНР и Херсонской областью вернулась в состав РФ по итогам сентябрьских референдумов.

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