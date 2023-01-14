Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Украинские боевики пытались атаковать Мелитополь и Бердянск
Происшествия
ВСУ обстреляли Тарасовку из РСЗО HIMARS
Мир
Япония намерена приобрести американские ракеты Tomahawk
Мир
FT узнала о планах Запада изменить политику РФ поставками оружия Киеву
Политика
Медведев указал на предательство Кисидой жертв Хиросимы и Нагасаки
Мир
На Украине сообщили о воздушной тревоге в шести областях страны
Недвижимость
Ипотека на частные дома в РФ побила очередной рекорд
Мир
Госдеп США планирует выделить до $250 тыс. на «укрепление демократии» в Грузии
Общество
Вадим Верник сообщил об увольнении актера Назарова из МХТ им. Чехова
Мир
В ДНР назвали поставки ББМ Stryker свидетельством истощения запасов бронетехники ВСУ
Мир
Один человек погиб при нападении неизвестных на автомобиль в Стамбуле
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП в Новосибирске
Сюжет:

Украинские боевики пытались атаковать Мелитополь и Бердянск

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские боевики утром в субботу, 14 января, пытались атаковать Мелитополь и Бердянск. Об этом сообщили силовые структуры.

Северный вектор: какие пути открывает для ВС России победа в Соледаре
Взятие города поможет завершить второй этап операции по освобождению Донбасса, объясняют военные эксперты

Так, в 5:00 российские системы ПВО отразили атаку Вооруженных сил Украины, сбив несколько ракет. Подчеркивается, что снаряды были выпущены по Мелитополю в направлении, где нет военных объектов.

«Подразделения ПВО отработали на отлично, город находится под надежной защитой», — добавляется в сообщении.

Также в 5:00 украинские боевики выпустили две корректирумые ракеты большой дальности по мирным кварталам города Бердянска. Снаряды также были перехвачены средствами ПВО.

«К сожалению, неразорвавшиеся части сбитых украинских ракет упали в черте населенного пункта, повредив дорожное покрытие, кабельные линии электропередачи и окна в близлежащих жилых домах», — отметили в местных силовых структурах.

В обоих случаях отмечается, что киевский режим продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре, «подтверждая свои террористические методы и наплевательское отношение к гражданам».

Кроме того, утром в субботу украинские силовики обстреляли село Тарасовка Троицкого района из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Всего было зафиксировано три прилета, данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023