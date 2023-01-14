Украинские боевики пытались атаковать Мелитополь и Бердянск

Украинские боевики утром в субботу, 14 января, пытались атаковать Мелитополь и Бердянск. Об этом сообщили силовые структуры.

Так, в 5:00 российские системы ПВО отразили атаку Вооруженных сил Украины, сбив несколько ракет. Подчеркивается, что снаряды были выпущены по Мелитополю в направлении, где нет военных объектов.

«Подразделения ПВО отработали на отлично, город находится под надежной защитой», — добавляется в сообщении.

Также в 5:00 украинские боевики выпустили две корректирумые ракеты большой дальности по мирным кварталам города Бердянска. Снаряды также были перехвачены средствами ПВО.

«К сожалению, неразорвавшиеся части сбитых украинских ракет упали в черте населенного пункта, повредив дорожное покрытие, кабельные линии электропередачи и окна в близлежащих жилых домах», — отметили в местных силовых структурах.

В обоих случаях отмечается, что киевский режим продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре, «подтверждая свои террористические методы и наплевательское отношение к гражданам».

Кроме того, утром в субботу украинские силовики обстреляли село Тарасовка Троицкого района из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Всего было зафиксировано три прилета, данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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