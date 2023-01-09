В Запорожской области сообщили об усилении ВСУ интенсивности обстрела

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 9 января сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили интенсивность обстрела Запорожской области.

«Только за прошедшие сутки артиллерийский огонь открывался противником 89 раз. Что это, беспокоящий огонь или прощупывание, покажет ближайшее время. Просто так долго тратить объемы вооружения на обстрелы никто не будет. Явно у них есть какая-то цель», — сказал Рогов «РИА Новости».

При этом он отметил, что больших передвижений техники ВСУ на линии фронта не фиксируется, противник остается на своих позициях. Однако Киев стянул большое количество американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, гаубиц М-777 и других видов артиллерии и тяжелой техники, подчеркнул Рогов.

Накануне Рогов сообщил, что три украинских беспилотника-камикадзе пытались атаковать Мелитополь в Запорожской области, все они были сбиты российской системой ПВО.

Ранее, 4 января, ВСУ нанесли удар из тяжелой артиллерии по жилому кварталу Васильевки в Запорожской области. По словам врио губернатора региона Евгения Балицкого, число погибших в результате обстрела составило шесть человек. Пострадали свыше 10 человек.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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