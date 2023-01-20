Реклама
Прямой эфир
Мир
В Польше предрекли раскол НАТО из-за спора о поставках танков Украине
Политика
Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза РФ Павлова
Мир
СМИ сообщили о взрывах в городе Никополь в Днепропетровской области
Туризм
Первые группы китайских туристов могут прибыть в Россию в феврале-марте
Мир
Чехия и Словакия заявили о готовности передать немецкие танки Leopard 2 Украине
Спорт
Первый тренер Проворова вступился за хоккеиста после скандала с ЛГБТ-акцией
Мир
Макрон заявил об увеличении военного бюджета Франции до €400 млрд
Мир
Грета Тунберг провела экологическую акцию протеста в Давосе
Общество
В Запорожской области заявили об активизации боев по всей линии фронта в регионе
Мир
В Одесской области сквер Пушкина переименовали в Литературный
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Харьковской и Одесской областях
Мир
В корпорации Alphabet сообщили о намерении уволить 12 тыс. сотрудников
Сюжет:

В Запорожской области заявили об активизации боев по всей линии фронта в регионе

Рогов: по всей линии фронта в Запорожской области активизировались бои
0
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На запорожском направлении резко повысилась интенсивность боевых действий. Об этом 20 января заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Успеть за три года: как изменится жизнь в Донбассе в переходный период
Жители новых регионов получат прописку, российские автомобильные номера и многое другое

«ВС РФ вели огонь по противнику из танков, минометного и артиллерийского огня в районах Времовка и Новополь в Донецкой Народной Республике и Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Чаривное, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Нестерянка, Малые Щербаки и Каменское в Запорожской области», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, российская армия перешла в локальное наступление в районе Орехова и освободила четыре населенных пункта от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они находятся под плотным огневым контролем ВС РФ.

«В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубицы «Акация» в районе Преображенки и Д-30 в районе Орехова. В ходе контрснайперской борьбы и целого комплекса мероприятий был ликвидирован вражеский снайпер-инструктор высшего класса», — добавил Рогов.

Ранее в этот день российские войска освободили населенный пункт Лобковое в Запорожской области. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил об уничтожении в этом районе ангара с вооружением и военной техникой ВСУ.

Накануне Рогов уже рассказывал, что Вооруженные силы России перешли в локальное наступление в районе города Орехово. По его словам, подразделениям российской армии удалось вынудить украинских солдат отойти на запасные оборонительные рубежи и сдвинуть линию фронта в Запорожской области.

17 января Рогов заявил, что украинские боевики в Запорожской области начали возводить фортификационную линию. Он отметил, что тактика украинских военных резко изменилась и теперь они готовятся не к наступлению, а к обороне.

В тот же день командир танковой роты ВС РФ заявил, что настроение украинских военных в целом плачевное, они начинают сдаваться на запорожском направлении.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023