На запорожском направлении резко повысилась интенсивность боевых действий. Об этом 20 января заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«ВС РФ вели огонь по противнику из танков, минометного и артиллерийского огня в районах Времовка и Новополь в Донецкой Народной Республике и Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Чаривное, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Нестерянка, Малые Щербаки и Каменское в Запорожской области», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, российская армия перешла в локальное наступление в районе Орехова и освободила четыре населенных пункта от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они находятся под плотным огневым контролем ВС РФ.

«В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубицы «Акация» в районе Преображенки и Д-30 в районе Орехова. В ходе контрснайперской борьбы и целого комплекса мероприятий был ликвидирован вражеский снайпер-инструктор высшего класса», — добавил Рогов.

Ранее в этот день российские войска освободили населенный пункт Лобковое в Запорожской области. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил об уничтожении в этом районе ангара с вооружением и военной техникой ВСУ.

Накануне Рогов уже рассказывал, что Вооруженные силы России перешли в локальное наступление в районе города Орехово. По его словам, подразделениям российской армии удалось вынудить украинских солдат отойти на запасные оборонительные рубежи и сдвинуть линию фронта в Запорожской области.

17 января Рогов заявил, что украинские боевики в Запорожской области начали возводить фортификационную линию. Он отметил, что тактика украинских военных резко изменилась и теперь они готовятся не к наступлению, а к обороне.

В тот же день командир танковой роты ВС РФ заявил, что настроение украинских военных в целом плачевное, они начинают сдаваться на запорожском направлении.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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