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Рогов заявил о возведении ВСУ линии обороны в Запорожской области

Рогов: ВСУ начали возводить фортификационную линию в Запорожской области
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Фото: Global Look Press/Edgar Gutiérrez
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В Запорожской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали возводить фортификационную линию. Об этом во вторник, 16 января, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

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По его словам, тактика украинских военных резко изменилась, и теперь они готовятся не к наступлению, а к обороне. Рогов пояснил, что ВСУ возводят несколько линий обороны, включая ближайший пригород Запорожья.

«Украинская сторона начала в значительной степени готовиться к обороне, в срочном порядке начали возводить укрепрайоны, строить фортификационные сооружения, чего не было, начиная с весны прошлого года», — сказал Рогов «РИА Новости».

Днем ранее командир танковой роты ВС РФ заявил, что настроение украинских военных в целом плачевное, они начинают сдаваться на запорожском направлении.

Ранее, 16 января, Рогов рассказал, что киевское руководство отвело часть войск с запорожского направления, перебросив их на восточное направление. Он уточнил, что здесь остались элитные части ВСУ, иностранный легион, отряды национальной гвардии и территориальной обороны.

Кроме того, в этот день российские танкисты рассказали военкору «Известий» Роману Польшакову о том, что нередки случаи, когда перед экипажами танков Т-72 останавливаются группы сдающихся в плен украинских военных.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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