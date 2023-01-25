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ВС РФ продвинулись в направлении Гуляйполя в Запорожской области

Рогов: ВС РФ продвинулись в направлении Гуляйполя в Запорожской области
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Российские войска продвинулись в направлении Гуляйполя на пологовском участке линии боевого соприкосновения в Запорожской области и взяли под контроль несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 25 января, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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«На пологовском участке запорожского фронта наши ребята продвинулись в направлении Гуляйполя, выдавили боевиков <…> и взяли под контроль несколько опорных пунктов на рубеже Малиновка – Червоное и Малиновка – Чаривное. <...> Там два похожих названия. Один населенный пункт находится чуть юго-восточнее Гуляйполя, другой — чуть юго-западнее, но и там и там есть успехи», — сказал он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Кроме того, он рассказал, что ВСУ готовили удар в направлении Мелитополя и Бердянска. По его словам, этот удар несколько раз презентовался для западной аудитории.

«Наши ребята пошли на упреждающий удар <...> и не просто сорвали эти планы, а получили и захватили стратегическое преимущество и взяли инициативу в свои руки», — добавил он.

Ранее, 21 января, Рогов заявил, что российские военные ведут подавление позиций украинских боевиков на линии соприкосновения в Запорожской области в Орехове, Гуляйполе и Каменском.

17 января представитель движения «Мы вместе с Россией» сообщил, что в Запорожской области украинские боевики начали возводить фортификационную линию. Тактика военных резко изменилась, и теперь они готовятся не к наступлению, а к обороне.

14 января ВСУ нанесли массированный удар по центру и жилому району города Пологи в Запорожской области.

Тогда же силовые структуры сообщили, что украинские боевики пытались атаковать Мелитополь и Бердянск. Системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку ВСУ, сбив несколько ракет.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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