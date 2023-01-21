Рогов сообщил о подавлении позиций ВСУ в Запорожской области

Российские военные ведут подавление позиций украинских боевиков на линии соприкосновения в Запорожской области в Орехове, Гуляйполе и Каменском. Об этом сообщает ТАСС 21 января со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

«Орехов, Гуляйполе, Каменское: идет подавление огневых позиций [украинских военных] в этих населенных пунктах, в том числе идет постоянный огневой контакт. Наши танки, артиллерия сносят нацистские позиции», — сказал он.

Рогов также отметил панику в рядах украинских властей по поводу возможного прорыва российских сил к подконтрольному Киеву Запорожью. Он уточнил, что на данный момент силы РФ освободили село Лобковое, которое находится в 9 км от Каменского, и получили оперативный контроль над четырьмя пунктами у Орехова.

Рогов добавил, что после перехода Лобкового под российский контроль украинским подразделениям также будет сложнее удержать Каменское и Орехов.

Ранее, 17 января, председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что в Запорожской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали возводить фортификационную линию. Тактика украинских военных резко изменилась, и теперь они готовятся не к наступлению, а к обороне.

До этого, 15 декабря, Рогов сообщил, что в Запорожской области вдоль линии фронта создана линия обороны в несколько эшелонов.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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