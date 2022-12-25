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В Запорожской области создали эшелонированную линию обороны

Рогов заявил о создании в Запорожской области эшелонированной линии обороны
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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В Запорожской области вдоль линии фронта создана линия обороны в несколько эшелонов. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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По его словам, строительство оборонительных сооружений уже подходит к завершению.

«Создана глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами, которая остановит любую попытку врага нарушить покой жителей Запорожской области Российской Федерации», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Ранее, 21 декабря, укаинские войска открыли огонь по Энергодару. Звуки разрывающихся снарядов наиболее громко были слышны в районе промзоны и прибрежной части.

До этого, 13 декабря, украинские диверсанты подорвали трансформаторную подстанцию и опору линии электропередачи в Бердянске Запорожской области. В результате без электричества осталось порядка 10 тыс. человек.

В тот же день Рогов заявил, что российские войска рекордными темпами уничтожают ракетные системы залпового огня ВСУ. По его словам, за последние дни бойцы уничтожили около полутора десятков вражеской артиллерийской техники.

3 декабря врио главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что российские войска продолжают удерживать рубежи в регионе и предотвращают любые попытки прорыва противника.

На сегодня российские военные контролируют более 70% Запорожской области. Регион принят в состав Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. При этом под контролем украинских властей остается областной центр — город Запорожье.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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