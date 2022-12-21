Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 21 декабря заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по Энергодару.

«Звуки прилетов (не менее трех) наиболее громко были слышны горожанам в районе промзоны и прибрежной части», — написал Рогов в Telegram-канале.

Он допустил, что таким образом украинская сторона реагирует на предстоящие переговоры в Москве гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

10 декабря украинские войска открыли огонь по береговой линии Энергодара в Запорожской области. Как сообщал Рогов, прилетело не менее 15 снарядов 155-го калибра.

В ноябре в Энергодаре нашли сеть схронов, в которых было более чем 300 противодесантных мин.

Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Освобожденная часть Запорожской области вошла в состав России по итогам референдума. Под контролем Киева находится областной центр — город Запорожье.

В Энергодаре расположена крупнейшая АЭС в Европе — Запорожская атомная электростанция. В настоящее время МАГАТЭ обсуждает, как организовать защитную зону вокруг АЭС.