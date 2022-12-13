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Рогов заявил о рекордных темпах уничтожения РСЗО ВСУ в Запорожской области

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Российские военные уничтожают украинские ракетные системы залпового огня (РСЗО) в Запорожской области рекордными темпами. Об этом во вторник, 13 декабря, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

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«Только за последние дни уничтожено порядка полутора десятков реактивных систем залпового огня, включая HIMARS, MLRS, MARS-II, а также радиолокационных станций. Кроме того, нанесены удары по складам с боеприпасами. Это рекордные показатели по уничтожению вражеских РСЗО за столь короткий срок», — сказал он «РИА Новости».

Рогов добавил, что ВКС РФ с помощью высокоточного оружия точечно уничтожают позиции украинских войск, а также склады.

По его словам, в настоящее время российские военные перехватывают инициативу на запорожском направлении.

«Это связано с упреждающими ударами по скоплению живой силы противника, бронетехнике и складам с ракетами и артиллерийскими снарядами», — уточнил Рогов.

11 декабря сообщалось, что расчеты крупнокалиберных 120-миллиметровых минометов 2Б11 Южного военного округа (ЮВО) уничтожили командный пункт ВСУ, а также нанесли огневое поражение скоплению сил и техники противника на запорожском направлении.

Двумя днями ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска поразили шесть пусковых установок РСЗО MLRS и MARS II западного производства в Запорожской области. Также были вскрыты временные огневые позиции украинских войск.

3 декабря врио главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что российские войска продолжают удерживать рубежи в регионе и предотвращают любые попытки прорыва противника.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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