Российские минометчики уничтожили командный пункт ВСУ

Боевые расчеты крупнокалиберных 120-миллиметровых минометов 2Б11 Южного военного округа (ЮВО) уничтожили командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также нанесли огневое поражение скоплению сил и техники противника на запорожском направлении. Об этом 11 декабря сообщили в Минобороны России.

«Выдвинулись в район. Получили команду на уничтожение противника. Цель была командный пункт. Засечка была проведена с помощью квадрокоптера. Соответственно находилось скопление противника, его командный пункт, ориентировочная численность — до 10 человек и две единицы техники. Нас скорректировали, и с третьей мины мы положили туда 20 снарядов», — сообщил командир минометного взвода с позывным «Идель».

Он отметил, что расчет по готовности, с третьей мины, был скорректирован, и военнослужащие выпустили по позициям ВСУ 20 снарядов.

«В годы Великой Отечественной войны был такой знаменитый расчет — там было шесть братьев. Они все находились в одном минометном расчете. Эти шесть братьев работали очень хорошо работали. <…> Они успевали до 11 мин «повесить» в воздухе, пока первая не ляжет. Мы также стремимся к этому — на данный момент у нас получается по шесть–семь мин «повесить» в воздухе до первого разрыва», — добавил он.

Как отметили в Минобороны, 120-миллиметровый миномет предназначен для поражения живой силы, в том числе находящейся в укрытиях, а также для уничтожения огневых средств, командно-наблюдательных пунктов, вооружения и военной техники противника.

Ранее, 9 декабря, российские подразделения минометчиков и танкистов были представлены к государственным наградам за проявленный героизм и мужество во время боевой работы по уничтожению позиций ВСУ.

2 декабря Минобороны показало кадры работы минометных расчетов 120-миллиметровых минометов 2Б11 подразделений ЮВО. По данным ведомства, цели для работы минометчиков определяются разведчиками, которые корректируют огонь с воздуха при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Уточняется, что это позволяет эффективно поражать силы противника на расстоянии более 7 км.

До этого, 22 ноября. Минобороны опубликовало кадры боевой работы 82-миллиметровых минометов 2Б14 «Поднос» в рамках специальной операции на Украине. По данным ведомства, их используют для уничтожения огневых точек и позиций украинских боевиков, легкобронированной техники, а также живой силы ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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