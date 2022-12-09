Российские войска поразили шесть РСЗО MLRS и MARS II под Запорожьем

Вооруженные силы (ВС) РФ поразили шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS и MARS II западного производства в Запорожской области. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Шевченковское Запорожской области были вскрыты временные огневые позиции и нанесено поражение шести пусковым установкам реактивных систем залпового огня MLRS производства США и MARS II производства ФРГ», — сказал он.

Кроме того, российские войска уничтожили три украинские установки РСЗО «Град» в районе Красного Лимана Донецкой Народной Республики (ДНР).

Конашенков добавил, что в районе Золочева Харьковской области уничтожена пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У».

Ранее в этот же день военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Известиям», что российская армия, похоже, нашла удачную тактику борьбы РСЗО противника. По его словам, у Москвы есть чем бороться с такими РСЗО. Новая отечественная система залпового огня «Торнадо-С» не уступает им по точности и превосходит по дальности. Явно улучшилась работа нашей разведки по выявлению этих целей.

Ранее, 4 декабря, Минобороны России опубликовало кадры боевой работы РСЗО «Торнадо-Г» Южного военного округа в ходе специальной военной операции. 122-миллиметровые реактивные снаряды поражают командные пункты и фортификационные сооружения, районы сосредоточения живой силы, артиллерийские и минометные батареи, колонны техники противника.

21 ноября ведомство также показало кадры применения РСЗО «Торнадо-С». Как отмечалось, «Торнадо» считается одной из лучших в мире и по многим параметрам превосходит зарубежные аналоги.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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