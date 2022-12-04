Минобороны опубликовало кадры применения РСЗО «Торнадо-Г» в зоне спецоперации

Минобороны России в воскресенье, 4 декабря, опубликовало кадры боевой работы реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» Южного военного округа в ходе специальной военной операции.

Российские военные с помощью «Торнадо-Г» эффективно подавляют цели противника. 122-миллиметровые реактивные снаряды поражают командные пункты и фортификационные сооружения, районы сосредоточения живой силы, артиллерийские и минометные батареи, колонны техники противника.

Кроме того, при выполнении огневых задач военные взаимодействуют с расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляют разведку позиций националистов и корректируют точность огня боевых машин.

122-миллиметровая РСЗО «Торнадо-Г» предназначена для поражения артиллерийских и минометных батарей, подразделений противовоздушной обороны, объектов тыла и мотопехотных подразделений противника. Машина оснащена автоматизированной системой наведения и управления огнем

Ранее, 21 ноября, Минобороны РФ показало кадры применения РСЗО «Торнадо-С». Как отмечается, РСЗО «Торнадо» считается одной из лучших в мире и по многим параметрам превосходит зарубежные аналоги.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».