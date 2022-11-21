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Минобороны показало кадры работы в зоне спецоперации РСЗО «Торнадо-С»

Минобороны: РСЗО «Торнадо-С» применили в спецоперации снаряды индивидуального наведения
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Фото: скриншот видео
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Министерство обороны РФ показало кадры применения в зоне спецоперации новейшей реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С». Ролик опубликован 21 ноября в Telegram-канале военного ведомства.

Как рассказал начальник расчета системы РСЗО, одним из основных отличий установки стало наличие автоматизированной системы управления наведения огня и добавился гирокомпас, направляющий машину во время движения. Это уменьшает время выполнения задач.

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«Машина теперь может одна выезжать, занимать позиционный район, выполнять задачи», — добавил он.

Также у военных есть возможность обмениваться информацией в автоматическом режиме при высоком уровне защиты от перехвата. Кроме того, в ходе применения установки в спецоперации были использованы снаряды индивидуального наведения, отметили в Минобороны.

Если старая машина накрывает площадь, равную девяти футбольным полям, то модернизированная — 12, заключил военнослужащий.

«Торнадо-С» — глубокомодернизированная версия РСЗО «Смерч». Инженеры модернизировали боеприпасы, средства связи и управление. Эти вооружения уничтожают командные пункты, склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами, узлы связи и выполняют множество других задач.

Минобороны отметило, что РСЗО «Торнадо» считается одной из лучших в мире и по многим параметрам превосходит зарубежные аналоги.

16 ноября стало известно, что Минобороны РФ получило партию боевых машин «Торнадо-Г» и «Торнадо-С».

122-миллиметровая РСЗО «Торнадо-Г» предназначена для поражения артиллерийских и минометных батарей, подразделений ПВО, объектов тыла и мотопехотных подразделений противника. Машина оснащена автоматизированной системой наведения и управления огнем.

«Торнадо-C» предназначена в том числе для поражения тактических ракет и военно-промышленной инфраструктуры.

2 ноября президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами координационного совета по обеспечению российских войск заявил, что вооружение для нужд Вооруженных сил РФ должно совершенствоваться непрерывно и оставаться при этом эффективным.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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