Минобороны РФ получило партию боевых машин РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С»

Минобороны РФ получило партию боевых машин реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». Об этом в среду, 16 ноября, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

«Контрактные обязательства по отгрузке современных боевых машин «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» выполнены полностью и в установленный срок <...> Своевременная отправка боевой техники в рамках выполнения гособоронзаказа — приоритетная задача для нашего предприятия», — заявил директор ЗАО «Специальное конструкторское бюро» Сергей Дядькин.

122-мм РСЗО «Торнадо-Г» предназначена для поражения артиллерийских и минометных батарей, подразделений ПВО, объектов тыла и мотопехотных подразделений противника. Машина оснащена автоматизированной системой наведения и управления огнем.

«Торнадо-C» представляет собой модернизацию боевой машины «Смерч». Она предназначена в том числе для поражения тактических ракет и военно-промышленной инфраструктуры.

2 ноября президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами координационного совета по обеспечению российских войск заявил, что вооружение для нужд Вооруженных сил РФ должно совершенствоваться непрерывно и оставаться при этом эффективным.

12 октября Минобороны получило партию боеприпасов оптико-электронного противодействия, создающих маскирующую аэрозольную завесу для защиты авто- и бронетехники от высокоточного оружия.

На создание аэрозольной завесы на дальности от 10 до 80 м необходимо не более двух секунд. Снаряды применяются при температуре от минус 40 до плюс 50 градусов.