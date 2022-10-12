Минобороны РФ получило создающие аэрозольную завесу боеприпасы

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в концерн «Калашников» госкорпорации «Ростех») поставил Минобороны РФ партию боеприпасов оптико-электронного противодействия, создающих маскирующую аэрозольную завесу для защиты авто- и бронетехники от высокоточного оружия. Об этом 12 октября говорится в сообщении на сайте концерна.

«Боеприпасы входят в состав комплексов защиты авто- и бронетехники от высокоточного оружия и предназначены для создания маскирующей аэрозольной завесы в видимом и ИК диапазонах длин волн», — директор по гособоронзаказу и производственно-техническим вопросам ЦНИИТОЧМАШ Антон Семеняко.

Для отстрела аэрозольных боеприпасов используются одно- или многоопорные пусковые установки. Их также изготавливают в ЦНИИТОЧМАШ.

На создание аэрозольной завесы на дальности от 10 до 80 метров необходимо не более двух секунд. Снаряды применяются при температуре от минус 40 до плюс 50 градусов. Отстрел боеприпасов проводится вдоль колонны боевых машин со стороны атаки противника.

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