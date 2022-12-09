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Эксперт рассказал о новой тактике борьбы с РСЗО HIMARS

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Вооруженные силы России, похоже, нашли удачную тактику борьбы с реактивными системами залпового огня (РСЗО) противника, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

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«Западные РСЗО типа HIMARS отличаются от классических РСЗО наподобие «Градов». HIMARS и другие — это высокоточное и дальнобойное оружие. Дальность ракет, которые есть у Украины, — до 80 км, причем наводят их из космоса. Эти РСЗО наносят удары по нашим тылам, но самое главное — по мирным городам. Они стали доставать до того же Алчевска, куда раньше не могли добить. Беды от них много», — рассказал эксперт.

Он отметил, что борьба с западными РСЗО вышла на новый этап.

«Сначала наша ПВО научилась сбивать их ракеты. Теперь началась охота непосредственно за пусковыми установками. У нас есть чем бороться с такими РСЗО. Новая отечественная система залпового огня «Торнадо-С» не уступает им по точности и превосходит по дальности. Явно улучшилась работа нашей разведки по выявлению этих целей», — отметил он.

Вооруженные силы России начали охоту за ракетными комплексами и РСЗО противника.

«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России в районах населенных пунктов Шевченковское и Григоровское Запорожской области уничтожено пять пусковых установок реактивных систем залпового огня MLRS производства США и MARS-II производства ФРГ», — заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 8 декабря.

Кроме того, ударами ВКС России в районе населенного пункта Ильичевка Донецкой Народной Республики уничтожены две пусковые установки HIMARS производства США.

В районе населенного пункта Печенеги Харьковской области поражена пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У».

Днем ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении в Кривом Роге и ДНР трех пусковых установок РСЗО HIMARS и MLRS и нанесении «критических повреждений» еще четырем РСЗО. Вместе с техникой были уничтожены склады, где хранилось более 100 ракет к западным РСЗО.

В итоге за два дня ВФУ потеряли десять РСЗО западного производства и один комплекс «Точка-У».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Следующая — установка: российские войска нашли тактику для борьбы с HIMARS

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