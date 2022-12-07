Более 70 ракет HIMARS уничтожены при ударе по складу в Кривом Роге

Свыше 70 ракет HIMARS и две пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) MLRS уничтожены при ударе по складу металлургического комбината в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом 7 декабря заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«По подтвержденной информации, в результате удара высокоточным оружием наземного базирования по складу ракетно-артиллерийского вооружения в одном из цехов металлургического комбината ArcelorMittal в городе Кривой Рог уничтожено более 70 ракет реактивной системы залпового огня HIMARS, две пусковые установки РСЗО MLRS», — сказал он на брифинге.

Конашенков добавил, что еще четыре установки MLRS получили критические повреждения.

Накануне об ударе по промышленному объекту в Кривом Роге сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул. Какой именно объект подвергся атаке и по какой причине, он не уточнил.

За день до этого Вилкул сообщил о том, что промышленное предприятие в Кривом Роге получило значительные повреждения.

27 ноября глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко рассказал о повреждении ракетами объекта транспортной инфраструктуры в городе.

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