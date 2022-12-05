Промышленное предприятие значительно повреждено в Кривом Роге

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины получило значительные повреждения промышленное предприятие. Об этом 5 декабря сообщил мэр города Александр Вилкул.

«Промышленное предприятие. Разрушения очень значительны», — написал градоначальник в своем Telegram-канале

По данным мэра, на предприятии также возник пожар. Возгорание уже потушено.

О повреждениях инфраструктуры в Кривом Роге стало известно после того, как в ночь на понедельник в ряде восточных областей Украины, в том числе Днепропетровской, была объявлена воздушная тревога. Днем, 4 декабря, также поступали предупреждения о воздушной тревоге, сообщения касались Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областей страны, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Ранее, 3 декабря, сообщалось, что при взрыве в Никополе Днепропетровской области Украины повреждены 50 солнечных панелей, линии электропередачи и газопроводы. Отмечалось, что пострадавших среди населения нет.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанными с ней энергетическим объектам с 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

17 ноября министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что ущерб, нанесенный ключевой инфраструктуре Украины начиная с февраля, можно оценить в $100 млрд.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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