Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины

Воздушная тревога 4 декабря объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины.

Какие-либо подробности не приводятся. Данные о взрывах или ударах не поступали.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанными с ней энергетическим объектам с 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

17 ноября министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что ущерб, нанесенный ключевой инфраструктуре Украины начиная с февраля, можно оценить в $100 млрд.

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