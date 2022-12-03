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В Никополе Днепропетровской области повреждены электросети и солнечные панели
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В Никополе Днепропетровской области повреждены электросети и солнечные панели

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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При взрыве в Никополе Днепропетровской области Украины повреждены 50 солнечных панелей, линии электропередачи и газопроводы. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

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«Разбиты 50 солнечных панелей. В Красногригорьевской и Марганецкой общинах повреждены <…> линия электропередачи и газопровод», — написал он в Telegram-канале.

Отмечается, что пострадавших среди населения нет.

Накануне в Днепропетровске прозвучало несколько взрывов, по области была объявлена воздушная тревога. Серены также звучали в Полтавской, Харьковской и на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей.

За день до этого, 1 декабря, воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины, включая Киев.

До этого, 28 ноября, «Укрэнерго» назвало близкой к катастрофической ситуацию в энергетике в ряде регионов. Ситуация может вызвать рост протестных настроений среди украинцев. Кроме того, наблюдается нехватка квалифицированных работников и комплектующих для ремонта энергообъектов.

Вооруженные силы России начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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